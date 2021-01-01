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बैठक:शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, जागरुकता बहुत जरूरी

चंडी5 घंटे पहले
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प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन में स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बैठक हुई। जिसमें प्रखंड के सभी स्वच्छताग्राही, प्रखंड समन्वयक व जिला सलाहकार शामिल हुए। जिला सलाहकार रोहित कुमार ने कहा कि शौचालय के नियमित उपयोग के व्यवहार में नियमित रूप से बनाने एवं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

शौचालय की समुचित सफाई, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा मास्क के प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का आह्वावान किया गया। दलित, महादलित बहुल्य क्षेत्रों में शौचालय के नियमित उपयोग के फायदे संबंधित गतिविधियों के प्रत्येक स्वच्छताग्राहियों को पंचायत के लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।

बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता कराने को कहा गया। चित्रकला प्रतियोगिता में छठा से आठवां वर्ग तक व निबंध प्रतियोगिता नवम से 12वीं कक्षा के छात्र भाग लेंगे। इस मौके पर बीडीओ अवधेश कुमार राय, प्रखंड समन्वयक नरेंद्र कुमार, स्वच्छताग्राही रंजीत, चंद्रप्रकाश, अभिमान्नु, शैलेश, राकेश, कार्यपालक सहायक लक्की कुमारी आदि उपस्थित थे।

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