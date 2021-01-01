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जुर्माना:बिना हेलमेट-सीट बेल्ट और नो पार्किंग के लिए वसूला जुर्माना

बिहाशरीफ5 घंटे पहले
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जिले में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। चालकों को जागरूक करने के साथ पुलिस हर दिन नई थीम पर कार्रवाई भी कर रही है। बुधवार को ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष जयगोविंद सिंह यादव ने शहर के विभिन्न मार्गों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चालकों के साथ नो पार्किग में भी जुर्माना वसूला गया।

कुल 35 वाहनों से 39 हजार जुर्माने की वसूली की गई। ट्रैफिक थानाध्यक्ष ने बताया कि एसपी के आदेश पर सड़क सुरक्षा माह में सख्ती से वाहन चेकिंग किया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ पार्किंग में भी जुर्माना वसूला गया। सड़क के दोनों ओर उजली लाइन के अंदर वाहन लगाने पर फाइन लिया जा रहा है। कार्रवाई के पहले अभियान चलाकर नागरिकों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक भी किया गया।

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