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खुलासा:ऑटो धोने के विवाद में नहीं, भूमि पर कब्जा के वर्चस्व में हुई थी सगे भाइयों की हत्या, 2 नाबालिग गिरफ्तार

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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  • दाेहरे हत्याकांड में परिजन की थ्योरी फेल,14 नामजदों की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं

नालंदा पुलिस ने बिंद थाना इलाके के दोहरे हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सगे भाइयों की हत्या ऑटो धोने के विवाद नहीं, बल्कि भूमि-विवाद के वर्चस्व में की गई। तकनीक के सहारे पुलिस टीम ब्लाइंड केस की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। घटना में शामिल दो नाबालिग बदमाशों को एसआईटी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में कुल 6 बदमाशों की संलिप्तता सामने आई है।

फरार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी में जुटी है। अब तक कि जांच में 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल 5 मोबाइल व एक बाइक भी बरामद हुआ। छापेमारी टीम में सदर डीएसपी डॉ. मो. शिब्ली नोमानी, अस्थावां इंस्पेक्टर दिलीप कुमार साह, नगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार, डीआईयू इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, दारोगा चंदन कुमार और बिंद थानाध्यक्ष अभय कुमार शामिल थे।

एक नजर वारदात पर

बिंद के कुशहर गांव के समीप 31 जनवरी की सुबह दो युवकों का अज्ञात शव मिला था। दोनों की गर्दन रेतकर हत्या की गई थी। मृतकों की पहचान रसलपुर गांव निवासी बिरेंद्र पासवान के पुत्र अजय और रंजीत पासवान के रूप में हुई। शव की पहचान होने के बाद ग्रामीणों ने पूरे दिन हंगामा किया। पिता ने ऑटो धोने के विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए 14 बदमाशों को आरोपित कर केस दर्ज कराया। दोहरा हत्याकांड राजनीतिक तूल पकड़ चुका। विभिन्न राजनीतिक दल के नेता त्वरित कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे थे।

हाथ-पैर बांधकर रेत दी दोनों भाइयों की गर्दन

एसपी हरि प्रसाथ एस ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि हत्याकांड के खुलासा के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। मृतक के पिता ने ऑटो धोने के विवाद में 14 लोगों को आरोपित कर केस दर्ज कराया था। तकनीक के सहारे टीम घटना की जांच में जुट गई। जांच में नामजद के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। ऑटो धोने के विवाद में हत्या की थ्योरी ही बदल गई।

भूमि-विवाद के वर्चस्व में घटना का कारण सामने आया। जिसके बाद तकनीक का इस्तेमाल कर टीम बदमाशों तक पहुंची। दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हाथ-पैर बांधकर कुल 6 बदमाशों ने सगे भाइयों की गर्दन रेत हत्या की। प्रेस वार्ता में एएसपी अजय कुमार भी मौजूद थे।

झांसा देकर बुलाया: पहले बड़े फिर छोटे भाई को बुलाया था

एसपी ने बताया कि बदमाशों ने पहले बड़े भाई को बुलाया। इसके बाद बड़े भाई के मोबाइल से छोटे को। ऑटो राजगीर ले जाने का झांसा दे, दोनों को बुलाया गया था। दोनों के आने के बाद बदमाशों ने उनके हाथ-पैर बांध गर्दन रेत हत्या कर दी। घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार व मृतकों का मोबाइल बरामद नहीं हो सका है। फरार चार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

दोहरा हत्याकांड: जानें भूमि कब्जा विवाद

जांच प्रभावित होने की आशंका से पुलिस भूमि कब्जा विवाद के संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दे रही। सूत्रों की मानें तो मृतकों ने गिरफ्तार पक्ष की भूमि पर वर्चस्व से कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा था। इसी खुन्नस में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

तकनीक आई काम: दबाव में नहीं आई पुलिस

दलित समाज के सगे भाइयों की हत्या राजनीति तूल पकड़ चुका था। जाहिर है पुलिस भी दबाव महसूस कर रही होगी। बिंद के ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कर्तव्य की इतिश्री कर सकती थी। पर ऐसा नहीं हुआ। जांच में नामजद के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस तकनीक का इस्तेमाल कर हत्यारों तक पहुंची। ग्रामीण एसपी व डीएसपी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं।

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