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परीक्षा:इंटर परीक्षा के तीसरे दिन तीन फर्जी सहित 19 नकलची परीक्षार्थी निष्कासित

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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इंटर परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को नकल के आरोप में कुल 19 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। इनमें दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए तीन फर्जी परीक्षार्थी भी शामिल है। पहली पाली में 16 और दूसरी पाली में तीन परीक्षार्थी निष्कासित किये गये हैं। निष्कासित होने वालों में 13 छात्राएं और 6 छात्र हैं।

बुधवार को डीएम योगेन्द्र सिंह ने हिलसा के एसयू कालेज एवं एमभी कालेज परीक्षा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसयू कालेज परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था अस्त-व्यस्त पाये जाने को लेकर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर उपस्थित हिलसा एसडीओ को इस केन्द्र के केन्द्राधीक्षक एवं स्टैटिक दंडाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने तथा एक वीक्षक को तत्काल बदलने का निर्देश दिया।

साथ ही एमभी कालेज परीक्षा केन्द्र पर भी एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर हर स्तर से तैयारी की गयी है। सभी सेंटर पर निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों को पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं दें।

केन्द्रों पर रखी जा रही पैनी नजर

तीसरे दिन तीन फर्जी परीक्षार्थी भी प्रशासन के हत्थे चढ़ गये। पीएमएस कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर पहली पाली में फर्जी परीक्षार्थी रंजन कुमार को पकड़ा गया। नालंदा विद्या मंदिर सेंटर पर भी पहली पाली में फर्जी परीक्षार्थी प्रदीप कुमार और दूसरी पाली में सोगरा कालेज परीक्षा केन्द्र से फर्जी परीक्षार्थी राजीव कुमार को निष्कासित किया गया।

किस केन्द्र से कितने निष्कासित

पीएमएस कालेज 5, सोगरा कालेज 2, नालंदा विद्या मंदिर 4, संत जोसेफ 2, एसयू कालेज हिलसा 4, किसान कालेज 1, कैरियर पब्लिक स्कूल 1

सख्ती : गैरहाजिर रहे 588 परीक्षार्थी

परीक्षा में सख्ती का असर है कि लगातार परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं। तीसरे दिन भी 588 परीक्षार्थी परीक्षा से गैर हाजिर रहे। दोनों पालियों को मिलाकर 43214 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। जिनमें से 42626 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली से 350 और दूसरी पाली से 238 अनुपस्थित थे। पहली पाली में 27978 में से 27628 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी पाली में 15236 में से 14998 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी।

जरूरी सूूचना : आज होने वाली परीक्षा

प्रथम पाली 9:30 से 12.45 : साइंस और कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी

दूसरी पाली 1:45 से 5.00 : आईए परीक्षार्थियों के लिए इतिहास

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