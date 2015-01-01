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कार्रवाई:देवीसराय इलाके में मिनी ट्रक से पुलिस ने शराब की खेप पकड़ी

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
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ट्रक में शराब छुपाने और पुलिस को चकमा देने के लिए बनाई गई जगह।
  • दीपनगर पुलिस की कार्रवाई, बंगाल व झारखंड मेड है शराब

दीपनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात देवीसराय इलाके में कार्रवाई कर मिनी ट्रक के तहखाने से देसी शराब की खेप बरामद की। एसपी को मिले गुप्त सूचना पर कार्रवाई हुई। छापेमारी की भनक पाकर धंधेबाज फरार होने में सफल रहे। जिनकी तलाश की जा रही है। 407 ट्रक के तहखाने से पुलिस ने 2043 बोतल देसी व चार बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया। थानाध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। धंधेबाज सड़क किनारे वाहन खड़ा कर शराब को ठिकाना लगाने के फिराक में थे। उसी दौरान छापेमारी की गई। हालांकि, धंधेबाज फरार होने में सफल रहे। शराब पश्चिम बंगाल और झारखंड मेड है। वाहन भी जब्त कर लिया गया है। वाहन में तहखाना बनाकर खेप लाई गई थी। पुलिस धंधेबाजों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।

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