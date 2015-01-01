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शराब बरामद:पुलिस ने किशोरी को किया बरामद

बिहारशरीफ4 घंटे पहले
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नगर थाना पुलिस ने इलाके से अगवा हुई किशोरी को बख्तियारपुर से बरामद कर लिया। शुक्रवार को किशोरी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि किशोरी के परिजन ने अपहरण का केस दर्ज कराया था। किशोरी ने बताया कि माता-पिता की फटकार से आहत हो दिल्ली चली गई थी। नाबालिग का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया।

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