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हादसा:बस पलटने से सात जख्मी दाह संस्कार में जा रहे थे

बिहाशरीफ4 घंटे पहले
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मानपुर थाना अंतर्गत सकरी नदी के समीप गुरुवार की शाम बस पलटने से 7 लोग जख्मी हो गए। सभी सवार दरियापुर गांव से शव लोड कर दाह संस्कार के लिए बाढ़ जा रहे थे। उसी दौरान घटना हुई। घटना के बाद चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर आ गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि सवार मामूली रूप से जख्मी हुए है।

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