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बैठक:पंचायतवार होगा ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन

परबलपुर3 घंटे पहले
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प्रखंड के छह पंचायतों में ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्य शुरू किया जायेगा। बैठक में लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक चंदन कुमार कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रथम चरण में सम्पूर्ण बिहार को खुले में शौचमुक्त करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद 2020 से 2025 के अंतर्गत ओडीएफ के आठ स्थिरता, ओडीएफ एस एवं ओडीएफ प्लस की शुरूआत होगी।

इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ओडीएफ को स्थायी रूप देने से लेकर ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं को चीर स्थायी बनाने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कार्य की शुरूआत चौसंडा पंचायत से की जायेगी। इसके लिए मुखिया राजकुमार भारती से विचार विमर्श किया गया है। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ पंकज कुमार ने की। इस मौके पर जिला सलाहकार एसएल डब्ल्यू किरण कोरोठिया, स्वच्छताग्राही प्रीतम देव, मुन्नू कुमार, दिलीप कुमार आदि उपस्थित थे।

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