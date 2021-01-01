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मदद:सोनू सूद ने नूरसराय के एथलीट के घुटनों का करवाया ऑपरेशन

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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नूरसराय के पपरनौसा गांव निवासी एथलीट आनंद कुमार के पिता वरुण विक्रम सोनभद्र व उनका परिवार बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दुआएं दे रहे हैं। अभिनेता की मदद से ट्रिपल जंप के एथलीट के घुटनों का सफल ऑपरेशन गाजियाबाद के हीलिंग ट्री अस्तपाल में सफलतापूर्वक संभव हुआ।

पिता ने बताया कि दिसंबर 2018 में रोहतक में नेशनल गेम में प्रदर्शन के दौरान उनके पुत्र के घुटने में चोट लगी थी। घुटनों के ऑपरेशन के लिए उनके पास रुपए नहीं थे। पुत्र ने ट्वीट कर अभिनेता से मदद मांगी। जिसके बाद सोनू सूद ने 30 जनवरी को पुत्र की सफल सर्जरी करा दी। उनका सपना है कि पुत्र ओलंपिक में भारत का झंडा लहराए। और देश का नाम वालीवूड अभिनेता सोनू सूद की तरह रोशन करें।

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