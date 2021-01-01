पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वैक्सिनेशन:सिलाव पीएचसी में 110 % टीकाकरण, पांच सत्रों पर वैक्सिनेशन की प्रक्रिया समाप्त

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना वैक्सिनेशन का पहला चरण पांच फरवरी को समाप्त होना है। इसके लिए विभाग द्वारा जोर-शोर से अभियान चलाया जा रहा है। सेशन साइटके साथ-साथ सत्र भी बढ़ा दिया गया है। ताकि पांच फरवरी तक पहला चरण पूरा किया जा सके। इसके बावजूद सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों व आईसीडीएस कर्मी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

जबकि निजी हेल्थ वर्करों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह है। काफी प्रयास के बाद भी बुधवार को मात्र 44 प्रतिशत ही टीकाकरण हो पाया। सिलाव में सबसे ज्यादा 110 और सरमेरा में 71 प्रतिशत टीकाकरण किया गया। परवलपुर में मात्र 10 प्रतिशत ही टीकाकारण हुआ। इसके अलावा अन्य सत्रों पर 30-50 प्रतिशत टीकाकरण किया गया है।

बुधवार को 20 सेशन साइट पर 29 सत्र आयोजित

डीआईओ डॉ. अरूण कुमार ने बताया कि पांच फरवरी तक पहला चरण का टीकाकरण अभियान समाप्त किया जाना है। इसके लिए सेशन साइट के साथ-साथ सत्र भी बढ़ा दिया गया है। बुधवार को 20 सेशन साइट पर 29 सत्र आयोजित किए गए। वहीं पांच सेशन साइट सदर अस्पताल, जीवन ज्योति हाॅस्पीटल, हरनौत पीएचसी, हिलसा एसडीएच और कतरीसराय पीएचसी पर वैक्सिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

कर्मियों को भी किया प्रेरित : बुधवार को बिहारशरीफ शहरी सेशन साइट पर निजी स्वास्थ्य कर्मियों में टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा गया। डॉ. अवधेश कुमार, डॉ. चन्देश्वर प्रसाद समेत कई चिकित्सकों ने टीका लिया साथ ही अपने कर्मियो को भी टीका लेने के लिए प्रेरित किया। कर्मी भी स्वयं टीका लेने के साथ-साथ अपने सहयोगियों को भी फोन कर बुला रहे थे। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा।

सजगता : कोरोना का टीका लेने से पहले महिला कर्मी ने बच्चों का पूछा हाल-चाल

सदर अस्पताल में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने टीका लेने से पहले बच्चों का हाल चाल लिया। इसके बाद बाद टीका लिया। करीब 1:30 बजे स्वास्थ्य प्रबंधक महिला स्वास्थ्य कर्मी को प्रेरित कर टीका के लिए सत्र स्थल पर लाए। इसी दौरान उनकी मां का फोन आया जो स्वास्थ्य कर्मी है। उन्होंने पूछा कोरोना वाला टीका ले ली। उसके बाद बेटी ने पूछा- तू टीका लेलहो मम्मी। मां- हम तो दो दिन पहले ले लिए। उसके बाद बेटी बोली-त हमहुं ले लेही।

इसके बाद वह वैक्सिनेशन रूम पहुंची और पोर्टल से नाम का सत्यापन कराया। इसके बाद सबसे पहले बच्चों का फोन पर हाल-चाल लिया। घर से जवाब मिला सब कुछ ठीक है। पूछने पर बोली- हाल-चाल लेना जरूरी है न। कुछ हो जैतै त, उका के देखतै। इसके बाद टीका ली और आधे घंटे तक आब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद ड्यूटी पर लौट गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser