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स्मार्ट सिटी:श्रम कल्याण मैदान व सुभाष पार्क का काम इसी माह पूरा होगा

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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  • जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण

स्मार्ट सिटी के तहत शहर के टाउन हॉल, सुभाष पार्क और श्रम कल्याण मैदान का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बुधवार को डीएम योगेन्द्र सिंह ने टाउन हॉल,श्रम कल्याण मैदान, सुभाष पार्क का जीर्णोद्धार एवं बनकर तैयार चिल्ड्रेन पार्क का निरीक्षण किया।

टाउन हॉल में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण के दौरान उन्होंने काम मे सुस्ती की बात कही। उन्होंने कहा की काम अभी बहुत बाकी है। दिखाने के लिए फ्रंट एरिया का प्लास्टर कर दिया गया है लेकिन दोनों को कंकाल की तरह छोड़ दिया है। उन्होंने मैन पावर बढ़ाकर काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने विशेष हिदायत दी।

हर हाल में समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने श्रम कल्याण मैदान में लेवलिंग कार्य को भी देखा। डीएम बन कर तैयार चिल्ड्रेन पार्क भी देखने पहुंचे लेकिन गेट बंद रहने के कारण बाहर से ही देखकर चले गए। हालांकि पार्क के सौंदर्यीकरण को सराहा और कहा कि इसे मेंटेन रखने की भी व्यवस्था करें। उन्होंने सुभाष पार्क में भी चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को देखा और संवेदक को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

ट्रांसफाॅर्मर बगल में होगा शिफ्ट

निरीक्षण के दौरान डीएम की नजर टाउन हॉल के बाहर ट्रांसफार्मर पर पड़ी। उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत चीज बन रही है और बाहर ट्रांसफार्मर इसकी शोभा बिगाड़ रहा है। इससे टाउन हॉल की खूबसूरती पर प्रभाव न पड़े इसके लिए बगल में ही शिफ्ट करने के लिए विद्युत विभाग से बात करने का निर्देश पीएमसी के अधिकारियों को दिया।

फरवरी तक काम पूरा करने का डीएम ने दिया निर्देश : नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि टाउन हॉल का तो अगस्त तक काम पूरा करने का समय है लेकिन श्रम कल्याण मैदान और सुभाष पार्क फरवरी तक काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं चिल्ड्रेन पार्क की बंदोवस्ती पर विचार किया जा रहा है।

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