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मौत:दुर्घटना में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत

बिहारशरीफ5 घंटे पहले
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नूरसराय के ककड़िया मोड़ के समीप मंगलवार की शाम बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक जख्मी हो गए थे। जख्मी सैदी गांव निवासी अभिषेक कुमार और रूपेश कुमार का इलाज पटना में चल रहा था। जहां इलाज के लिए दौरान रात में 23 वर्षीय अभिषेक की मौत हो गई।

मौत के बाद परिजन शव लेकर सदर अस्पताल आ गए। जहां नूरसराय थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, उसे परिवार के हवाले कर दिया। दोनों बाइक सवार बिहारशरीफ से मार्केटिंग कर लौट रहे थे। उसी दौरान घटना हुई।

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