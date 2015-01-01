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4 लोगों को सजा:मारपीट मामले में 8 वर्ष बाद 4 लोगों को सजा

बिक्रमगंज सदरएक घंटा पहले
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आठ वर्ष पहले 11 दिसंबर 2012 को उपजी जमीनी विवाद में 5 लोगों ने मिल कर एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर दिया था। जिसमें घायल संझौली निवासी रमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वर दयाल सिंह के सर में गम्भीर चोटें आई थी ।मामला 8 वर्षों तक ब्यवहार न्यायालय बिक्रमगंज में चलता गया। जिसमें अभियोजन पक्ष ने 4 लोगों की गवाही कराई। न्याययिक दंडाधिकारी प्रथम निशा कुमारी की अदालत की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनौवर अली ने बताया सभी पांचों को दोषी करार देते हुए,भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक वर्ष व धारा 341 के अनुसार 15 दिन का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अनुमण्डल न्याययिक दंडाधिकारी द्वारा संझौली थाना कांड संख्या 23/1999 में भी सजा सुनाई गई थी। लेकिन डांट फटकार कर छोड़ दिया था।

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