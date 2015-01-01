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पहल:जाम से निजात के लिए बिक्रमगंज को 60 लाख

बिक्रमगंजएक घंटा पहले
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बिक्रमगंज में जाम से स्थाई निजात दिलाने को ले प्रशासन द्वारा 60 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। जिससे आए दिन होने वाले जाम से लोगो को राहत मिलेगा। इसे ले डीएम पंकज दीक्षित ने पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो स्थायी रुप से बिक्रमगंज शहर को जाम से मुक्ति मिल जाएगा। बिक्रमगंज के तेंदुनी चौक के पास व नासरीगंज धुस के पास बनने वाले बाईपास सड़क पर रुपया खर्च किया जाएगा। विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत होते ही कार्य को अंजाम दिया जाएगा। पूर्व में ही विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था।

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