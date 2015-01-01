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गोदभराई की रस्म:आंगनबाड़ी सेविका ने की गोदभराई की रस्म

बिक्रमगंज सदर/दिनारा3 घंटे पहले
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बिक्रमगंजप्रखण्ड के दुर्गाडीह गांव स्थित बाल सुलभ मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 69 के द्वारा दुर्गाडीह के महादलित मुहल्ले में आशा कुमारी के लिए रंगोली बनाकर गोदभराई के रस्म का आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में ब्याह कर आई आशा कुमारी के पांव भारी हैं। जिसको लेकर इसकी खुशी उसके एवं उसके चाहने वाले के चेहरे से स्पष्ट झलकती है।इस खुशी में चार चांद लगाने को शनिवार आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका द्वारा आशा के आंगन को रंगोली से सजाया गया।चौका पूरन के बाद जब गर्भवती बहु सज धज कर चौका पर बैठी तो आंगनबाड़ी की सेविका रेखा देवी व सहायिका लालमुनि कुंवर ने गोदभराई की रस्मों की शुरुआत की।इस पल को खुशियों में समेटती बहु आशा कुमारी ने बताया कि जीवन का यह सुखद अनुभव है। मां होने की सुखद अनुभूति के बाद जिस प्रकार सेविका दीदी ने मुझे सुखद प्रसव की विधि बताई वह वाकई अमल करने योग्य हैं। सेविका रेखा देवी ने बताया कि गोदभराई के दौरान गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा को कुपोषण मुक्त बनाने व संस्थागत प्रसव कराने की सारी विधि‍ बताई जाती है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेने को कहा गया। दिनारा प्रखंड अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं सहायिका की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। 286 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई की रस्म के दौरान गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल पर विशेष सुझाव दिए गए।

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