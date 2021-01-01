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गुहार:जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार

बिक्रमगंजएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के भानपुर गांव में बिहार सरकार के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भानपुर गांव के बीच बिहार सरकार की जमीन खाता नंबर 636 खेसरा 2500 तथा 2830 जिसका रकबा 90 डिसमिल है। इस जमीन के बीच से होते हुए गांव का सड़क तथा खेत का पानी का निकास होते हुए गांव के दक्षिण कंचन नदी में प्रवाहित होता है। उक्त जमीन पर गांव के कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया की अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ आहर का पुल को भी तोड़ एवं क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। पानी का बहाव रुक गया है।

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