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प्रतियोगिता:सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली जागरुकता रैली व हुई दौड़ प्रतियोगिता

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर सुर्यपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजन किया गया ,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्गत निर्देश के तहत प्रखंड में अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ लोगों को यातायात नियमों से प्रति जागरूक करने का अभियान रविवार को थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सड़क सुरक्षा माह के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत करते बच्चों के बीच दौड़ प्रतियोगिता तथा सुर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय में जागरूकता अभियान रैली निकाली गई।

16 साै मीटर दाैड़ प्रतियाेगिता में चितरंजन कुमार प्रथम
1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चित्तरंजन कुमार, पिता हरिद्वार सिंह, बारुन,सूर्यपुरा, द्वितीय स्थान राजेश कुमार, रामनाथ सिंह, राघोडीहरा, तृतीय संजय कुमार, चवरिया, को ट्राफी प्रदान किया गया वहीं चार सौ मीटर दौड़ में प्रथम पप्पू कुमार, चवरिया, द्वितीय राहुल कुमार, तृतीय स्थान रिक्की पासवान, बारी मुहल्ला, सूर्यपुरा जबकि एक सौ मीटर दौड़ में प्रथम स्थान मुन्ना कुमार, चवरिया, द्वितीय स्थान सोनू कुमार, पुरानी पोस्टऑफिस गली बलिहार, तृतीय स्थान पर आंनद कुमार पांडेय, खरोज सहित इन सभी को ट्राफी सूर्यपुरा थानाध्यक्ष, जेएस आई व ए एस आई के द्वारा प्रदान किया गया।

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