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जुर्माना:बाइक जांच अभियान, 15 हजार रुपए काटा जुर्माना

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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सडक सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया जिसके तहत नियमो के अवहेलना करने वाले बाइक चालकों से 15 हजार रुपए फाइन काटा गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस दौरान जो भी बाइक चालक नियमों के अवहेलना करते हुए पकड़े गए उन्हें जांच कर रहे पदाधिकारी द्वारा समझाया गया कि बिना हेलमेट के बाइक चलाना जीवन को जानबूझकर खतरे में डालने के समान है।

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