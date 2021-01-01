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निर्देश:खाद दुकान पर अनुशंसित मात्रा का चार्ट लगाएं

बिक्रमगंजएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र में उर्वरक वितरण की उत्पन्न समस्या को देखते हुए बीडीओ संजय कुमार दास ने ई किसान भवन दिनारा में बुधवार को उर्वरक निगरानी समिति के बैठक की। बैठक में प्रखंड प्रमुख, कृषि पदाधिकारी, आत्मा अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, खाद विक्रेता शामिल हुए। बैठक में रवि फसल के लिए किसानों के बीच यूरिया खाद का सुचारू रूप से वितरण के संबंध में परामर्श किया गया। खाद विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि अपने दुकान पर अनुशंसित मात्रा का चार्ट लगाएं। किसान सलाहकार अपने क्षेत्र में जाकर किसानों से अनुशंसित मात्रा की जानकारी लें। खाद विक्रेता मात्रा एवं दर प्रखंड तथा कृषि कार्यालय चिपकाएं।

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