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बाजार का बदला ट्रेंड:बाजार में चायनीज बल्ब पर इस साल भारी पड़ रहे मिट्टी के दीये

बिक्रमगंज सदर4 घंटे पहले
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  • बाजारों में ऐसे तो हर बार मिट्टी का दिया बिकता था, लेकिन इस वर्ष बिक्री बढ़ी है
  • चायनीज सामानों के बहिष्कार के मुद्दे पर एकजुट हैं लोग, बाजार में लोकल के प्रति दिख रहा है रूझान

ग्रामीण बाजार हो या अनुमंडलीय शहर बिक्रमगंज पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सड़क के किनारे मिट्टी के दिये काफी भरे पड़े हैं। बाजारों में ऐसे तो हर बार मिट्टी का दिया बिकता था, लेकिन इस वर्ष अधिक संख्या में मिट्टी का दिया बेचने वाले लोग दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी का दिया इस वर्ष लोग अधिक जलाएंगे। बताते चलें कि पिछले वर्ष मिट्टी का दिया कम पड़ गया था और मार्केट में रेट भी बहुत काफी था। वैश्विक महामारी कोरोना के असर कहें या देश प्रेम।

लोग इस बार चाइनीस बल्ब से अपने घरों को रोशन करने की बजाय मिट्टी का दिया ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। दीपावली का पर्व भगवान श्रीराम के लंका विजय कर लौटने की खुशी में मनाया जाता रहा है। इस दिन लोग अपने-अपने घरों को रंगीन रोशनी व दियों आदि से सजाकर प्रकाश करते हैं और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जाता है। मगर इस बार कोरोना के संकट के कारण देश में चाइनीज सामान के उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया और स्वनिर्मित सामान का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। अनुमंडल से लेकर बाजार में दीपावली के अवसर पर स्वनिर्मित सामान उपलब्ध हो गया है। इनमें देशी झालरों के साथ हाथ से बने दिए भी शामिल हैं। जो बाजार में उचित दाम पर मिल रहे हैं। जिन्हें खरीदने के लिए दिन पर लोगों की भीड़ लगी रही । जिससे व्यापारी भी खुश नजर आए।

स्वनिर्मित व लोकल सामान का प्रयोग करने की सलाह मान रहे हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोगों की पसंद बन रहे मिट्‌टी के दिये, बनाने वालों में भी दिख रहा उत्साह

बिक रहे हैं हाथ के बने दिए
दीपावली के अवसर पर इस बार बाजार में दीए भी बिकने के लिए पहुंच गए हैं। सड़क के किनारे दिया बनाकर बेंच रहे हैं। कुम्हार समाज के लोग के साथ साथ जिसे देखते हुए बाजार में कई स्टालों पर दिए बेचे जा रहे हैं। जिन्हें खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा इनके पास दिए के अलावा घर में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के सामान भी रखे गए हैं। जिससे यह अपनी आजीविका चला सकें। मिट्टी के दिए कुम्हार जाती के लोग बनाकर घर से भी बिक्री कर रहे हैं। जिनको बहुत गरीब दुकानदार बाजार में रखकर बेच रहे है।

स्वदेशाी वस्तुओं का उपयाेग करने का किया गया था आह्वान

कोरोना के चलते देश के प्रधानमंत्री ने में स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का आहवान किया था। जिसको लेकर क्रेज बढ़ा है। दीपावली के अवसर पर इस बार बाजार में दीए भी बिकने के लिए पहुंच गए हैं। जिसमें कुम्हार समाज के द्वारा चाक पर अपने घरों में निर्माण किए गए मिट्टी के दिए बाजारों में बिकने के लिए रखे गए हैं। सड़क के किनारे जगह-जगह मिट्टी के दिए रखकर छोटे-छोटे गांव के व्यवसाई बैठे हुए हैं। जो कभी शहर में बिक्री नहीं किए हैं उनके द्वारा टाट बिछाकर मिट्टी के दिया के साथ-साथ बर्तन भी बनाकर बेचे जा रहे हैं। इससे विलुप्त हुआ व्यवसाय फिर से पनपने लगा है।

पहले गांव में दीया जलाते थे लोग
परंपरागत दीपावली में गांव में लोग मिट्टी का दीया में तेल डाल कर दीपावली के दिन जलाया करते थे। शहर में लोग दीपावली के दिन चाइनीस बॉल अपने घरों को राैशन किया करते थे, लेकिन इस वर्ष लोग मिट्टी का दीया ही जलाना पसंद करेंगे। जिसको लेकर बाजार में बिक रहे मिट्टी के दीये पर भीड़ देखने को मिल रहा है।

इधर, नासरीगंज में मिट्टी के दीयों से सजा बाजार​​​​​​​

नासरीगंज| मिट्टी के दीप बनाकर दूसरों को रोशनी प्रदान करने वालों की खुद की जिंदगी पूरी बे-रौशन होती जा रही है। इस पेशे से जुड़े परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए न तो सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिलती है और ना प्रोत्साहन। ऐसे में इनका कारोबार लगातार बिछड़ता जा रहा है। एक जमाने में अपने इसी पेशे से पूरे परिवार का खर्च चलाने वाले लोग भुखमरी के शिकार हो चले हैं। इस पेशे से अब इन्हें इतनी आमदनी नहीं होती कि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी इतना अथीपार्जन नहीं कर पाते कि सबका पेट भर सके। दरअसल आधुनिकता के चकाचौंध में लोग अब मिट्टी के दियों एवं बर्तनों की जगह फाइबर एवं दूसरे पदार्थों से बनी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। मिट्टी के दियों व मूर्तियों की घटी मांग। दीपावली को लेकर दीया और मिट्टी के बर्तनों, खिलौना और मिट्टी की मूर्तियों की बाजार सजने लगा है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दियों के उपकरणों की भरमार है।​​​​​​​

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