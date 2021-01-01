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निर्देश:मुखिया जी के घर के 100 मीटर के अंदर बूथ होेने पर 11 फरवरी तक किया जा सकता है कंप्लेन

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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  • दरअसल पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने 28 जनवरी को मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशन किया है

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं से अपील किया है कि अगर किसी वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर कोई मतदान केंद्र है तो उसपर दावा-आपत्ति करें। इतना ही नहीं अगर कोई मतदान केंद्र निजी भवन या परिसर, पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर हो तो उसके लिए भी दावा-आपत्ति कर सकते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने 28 जनवरी को मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशन किया है। दावा-अापत्ति के लिए इसकी अवधि 11 फरवरी तक है। इस अवधि में कोई भी मतदाता इस संबंध में दावा-आपत्ति या सुझाव दे सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती हो तो, मतदान केंद्र जर्जर भवन में हो, मतदान केंद्र ग्राम पंचायत के बाहर हो, वार्ड में भवन उपलब्ध हो लेकिन मतदान केन्द्र स्थापित न हो तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऑफ लाइन या ऑन लाइन दावा-आपत्ति या सुझाव संबंधी आवेदन दे सकता है।

बीडीओ के माध्यम से दिया जा सकता है ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर समाधान मतदान केंद्र पर क्लिक कर दिया जा सकता है। मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च को होगा। 11 फरवरी के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतदाता मतदान केंद्रों की सूची संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में देख सकते हैं।

सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग को भेज सकते हैं सुझाव व शिकायतें
पंचायत चुनाव के मद्देनजर आम लोगों से जुड़ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आयोग ने लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर खुद को उतारा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार एट द रेट ऑफ एसईसीबिहार लिख कर कोई भी आयोग को सर्च कर सकता है। आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ लोगों को दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देगा बल्कि लोगों के प्राप्त सुझावों व शिकायतों का निपटारा करेगा।​​​​​​​

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