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निर्वाचन:डॉ. विकास बने गोडारी व भाजपा प्रशिक्षण प्रभारी

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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शाहाबाद प्रक्षेत्र का भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आरा में संचालित हुआ। जिसमें मंडल प्रशिक्षण प्रभारी की घोषणा की गई। जिसमें शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री डॉ० मनीष रंजन को गोडारी मंडल,डॉ० विकास प्रदेश कार्यसमिति सदस्य को काराकाट मंडल एवं सिद्धनाथ सिंह उर्फ जवाहर सिंह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य को बिक्रमगंज ग्रामीण का प्रशिक्षण देने के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया।

बैठक को संगठन महामंत्री नागेंद्र जी ,बिहार भाजपा प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी ,कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री डॉ संजीव चौरसिया एवं प्रमोद चंद्रवंशी ने संचालित करते हुए घोषणा की। इसकी अध्यक्षता शाहाबाद के चारों जिला के अध्यक्षों ने की.डॉ० मनीष रंजन डॉ०विकास एवं सिद्धनाथ सिंह को बधाई देने वालों में सत्येंद्र बजरंगी, लाल बिहारी सिंह, वीरेंद्र चौधरी, लल्लन चौरसिया, नंदा पांडे, मनमोहन तिवारी, वीर बहादुर सिंह ,अजय यादव ,दिनेश कुमार, अनिल कुमार, बलवंत कुमार सिंह, उमाशंकर सिंह, ज्ञान प्रकाश सिन्हा, ब्रजकिशोर सिंह, विजय कुमार सिंह, आदि थे।

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