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पहल:मौसम में बदलाव से बच्चों में न्यूमोनिया का असर

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों अचानक मौसम में परिवर्तन होने से ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम का पारा गिरने से शाम व सुबह लोग गर्म कपड़ा पहन कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं रात में कम्बल रजाई ओढ़ने लगे हैं। अचानक बढ़े ठंड के कारण बाजारों में गर्म कपड़े की बिक्री बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इस वर्ष दीपावली व छठ पूजा से पहले ही ठंड का मौसम आ गया है। अमूमन दीपावली व छठ पूजा तक ठंड का असर कम रहता था। इस मौसम में सबसे दिक्कत न्यूमोनिया पेशेंट बच्चों को होती है। कई प्राइवेट चिकित्सा करने वाले डॉक्टर ने बताया कि न्यूमोनिया पेशेंट बच्चों की संख्या में अचानक ठंड बढ़ने के कारण बढ़ोतरी हुई है।

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