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हादसा:दिनारा में विद्युत करंट से किसान की मौत

बिक्रमगंजएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के गगनपुरवा गांव में बिजली विद्युत करंट से बुधवार को एक किसान की मौत हो गई। मृतक गगनपुरवा निवासी स्वर्गीय गणेश चौधरी का पुत्र रामचंद्र चौधरी बताया जाता है। प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मृतक रामचंद्र चौधरी मोटर से गेहूं का पटवन कर रहा था कि अचानक बिजली के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है तथा विधिवत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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