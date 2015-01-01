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मिल रही मदद:पीएम स्वनिधि योजना के तहत सौ स्ट्रीट वेंडर्स ने किया आवेदन, 34 को मिला लोन

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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  • 200 लोगों का पहचान पत्र व प्रमाण पत्र बना, 329 दुकानदारों का सर्वे

पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर परिषद बिक्रमगंज के द्वारा नगर परिषद के अंदर फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण टीम गठित कर किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो भी दुकानदार आते हैं उन्हें व्यवसाय करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सहयोग राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर नगर सरकार के द्वारा स्थानीय बैंक प्रतिनिधियों से भी बैठक की गई थी और नगर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कर्मियों से सर्वे का काम करा रही है। बताते चलें कि कोविड-19 की वजह से 3 माह तक दुकानें बंद थी। लॉकडाउन खुलने के उपरांत नगर सरकार के द्वारा किए गैस सर्वे के अनुसार अब तक 329 फुटपाथ ही दुकानदारों का सर्वे किया गया है।

नगर की ईओ प्रेम स्वरूपम ने बताया कि इस कार्य के लिए नगर प्रबंधक आफताब आलम, रंजीत कुमार, सुनीता कुमारी एवं तारा को मिलाकर एक टीम गठित किया गया। इन लोगों के द्वारा अभी भी सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वैसे 329 फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे किया गया है। जिसमें से 200 लोगों का पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र बन गया है। जिसका नगर सरकार के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 100 फुटपाथी दुकानदारों का सहयोग राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया गया है। जिसमें 34 लोगों का स्वीकृति प्रदान हो गया है तथा तीन फुटपाथी दुकानदारों को सहयोग राशि मुहैया करा दी गई है।

सर्वे जारी: तीन फुटपाथी दुकानदारों को सहयोग राशि मुहैया करा दी गई

क्या है पीएम स्वनिधि योजना
रेहड़ी-पटरी, ठेले या खोमचे ,सड़क किनारे दुकान चलाने वालों फुटपाथी दुकानदारों के लिए सरकार ने एक लोन स्‍कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्‍वनिधि योजना है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ी है। इस स्‍कीम का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। इस स्‍कीम को पीएम स्‍ट्रीट वेंडर्स आत्‍मनिर्भर निधि के नाम से भी जानते हैं।

कौन हैं पात्र?
सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाता है। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इन्‍हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं।
कितना मिलता है लोन?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलता है। यह कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। यह एक तरह का अनसिक्‍योर्ड लोन है।

दुकानदार करेंगे डिजिटल लेनदेन का उपयोग| पीएम सुनिधि योजना में दुकानदार डिजिटल पेमेंट का उपयोग एक माह के अंदर कम से कम 50 ग्राहकों से इसके माध्यम से लेनदेन करेंगे तो उन्हें 50 रुपए नगद कैश बैक भी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी प्रकार 100 उपभोक्ताओं से 75 रुपए एवं 200 उपभोक्ताओं से 100 रुपए कैशबैक मिलेंगे। इस प्रकार पीएम स्व निधि योजना के माध्यम से फुटपाथी दुकानदार इसका भी लाभ उठा सकते हैं।

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