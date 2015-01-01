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निरीक्षण:शासी निकाय के गठन के बाद कॉलेज का निरीक्षण

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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उजागीर चौधरी मेमोरियल कॉलेज में गुरुवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉ बंशीधर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। जिसमें शासी निकाय का गठन किया गया। इसके बाद निरीक्षण दल के द्वारा कॉलेज का निरीक्षण भी किया गया। प्राचार्य हरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सर्वसम्मति से शासी निकाय का डॉ बंशीधर श्रीवास्तव को अध्यक्ष व कॉलेज शिक्षाविद् फुलचन्द मेहता को सचिव चुना गया। मौके पर शिक्षक प्रतिनिधि धनंजय प्रसाद , दानदाता डॉ प्रेमचंद प्रसाद सिंह सहित कई शिक्षककर्मी उपस्थित थे। इसी बीच निरीक्षण दल के टीम द्वारा स्थायी संबद्धन संबंधी निरीक्षण भी किया गया। जिसमें कॉलेज के पठन-पाठन , छात्रों की उपस्थिति , नामांकन की स्थिति व स्थलीय जांच की गई। स्थल निरीक्षण टीम में डॉ यादवेंद्र सिंह व ललित सागर शामिल थे। इस दौरान कॉलेज की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

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