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परीक्षा:कैमरे की निगरानी में आज से होगी इंटर परीक्षा

बिक्रमगंज5 घंटे पहले
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इंटर परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है बिक्रमगंज में कुल 12 इंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए है एसडीएम विजयंत ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन कराने के लिए सभी केंद्राधीक्षक को निर्देश दिए गए है। परीक्षा केंद्र पर यथासंभव नियमित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है वही कई जगहों पर सिसिटीबी कैमरे से भी निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 प्रभावी ढंग से लगने के बात कही गई है वही नजदीक के फोटो स्टेट की दुकान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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