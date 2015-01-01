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कब्जा जमाया:काराकाट विधानसभा क्षेत्र में वामपंथ का दबदबा

बिक्रमगंज4 घंटे पहले
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  • चौथी बार विधायक बने अरुण, 2015 में भाजपा के राजेश्वर राज को हरा संजय ने कब्जा जमाया था

काराकाट विधानसभा क्षेत्र शुरु से ही अपने विविधता के लिए जाना जाता रहा है कभी माले के गढ़ माने जाने वाला इस क्षेत्र से इनका दबदबा नए परिसीमन के बाद खत्म हो गया था। पुनः वापसी ने फिर से वामपंथ को जीवंत कर दिया है इसके पूर्व यह सीट राजद के कब्जे में था भोजपुर तथा औरंगाबाद से सीधे सड़क संपर्क से जुड़े होने के कारण आस-पास के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी माले के कैडर रहे है। इस क्षेत्र के 80 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है किसानों को उनके उपज का सही मूल्य, नहरों के अंतिम छोर तक पानी, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा विधि व्यवस्था यहां कि मूल समस्या है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेश्वर राज को हराकर इस सीट पर संजय यादव ने कब्जा जमा लिया था।

काराकाट का इलाका कम्युनिस्ट का कैडर के लिए पूर्व से ही चर्चित रहा है। 90 के दशक में वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से तुलसी सिंह ने भी दो बार जीत दर्ज किया था। 1990 तथा 1995 में तुलसी सिंह जनता दल से विधायक चुने गए थे, 2000 तथा 2005 के फरवरी के चुनाव में माले के अरुण सिंह से हार गए। माले के अरुण सिंह इसके पहले तीन बार काराकाट के विधायक रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के मुन्ना राय को भाजपा के राजेश्वर राज ने 11415 मतों से पराजित किया था।

राजद प्रत्याशी मुन्ना राय को 38336 मत मिले जबकि राजेश्वर राज को 49751 मत प्राप्त हुआ था सन 2010 के विधानसभा चुनाव में माले के प्रत्याशी अरुण सिंह ने भी उपस्थिति दर्ज कराई उन्हें 23179 मत मिले जो कुल मतदान का 18% से अधिक था। 2015 के विधानसभा के चुनाव में राजद ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और मुन्ना राय की जगह संजय यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। उस समय जदयू- राजद गठबंधन ने संजय यादव के जीत का रास्ता आसान कर दिया और भाजपा के राजेश्वर राज 12119 मतों से चुनाव हार गए।

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