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बड़ी समस्या:इंटर परीक्षा के तीसरे दिन लगा महाजाम, एक किलोमीटर तय करने में लगे डेढ़ घंटे

बिक्रमगंजएक घंटा पहले
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  • बाइक सवारों को भी तेंदुनी चौक से थाना चौक तक झेलनी पड़ी परेशानी

इंटर परीक्षा के तीसरे दिन शहर में महाजाम से लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ा आलम यह रहा कि बाइक सवारों को भी तेंदुनी चौक से थाना चौक एक किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घण्टे का समय लग गया। पूरे दिन शहर में महाजाम को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा लोगो को पैदल चलना भी मुश्किल था पुलिस बल की कोशिश नाकाम हो जा रहा था अंततः जाम हटाने में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंहा को हस्तक्षेप करना पड़ा। हलांकि इंटर परीक्षा के पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा अहले सुबह से जगह जगह पर पुलिस जवानों के तैनात के नतीजे रहा कि शहर के लोगो को जाम की समस्या नही झेलने पड़े। लेकिन उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन के जो आलम रहा वह काफी बुरा रहा सड़क जाम में फंसे लोग भूख-प्यास से तड़पते रहे।
ढाई घंटे जाम में फंसा रहा एम्बुलेंस : सड़क जाम में मरीज को लेकर एक एंबुलेंस भी ढाई घण्टे तक फंसा रहा। बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह जाम से निकला। शहर में जाम की समस्या तो आम बात हो गई है लेकिन हाल के दिनों में इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारी की हवा निकल गई है। बड़ी वाहनों को तो एक किलोमीटर की दूरी तय करने में तीन से चार घण्टे का समय लगा। शहर में सड़क जाम के मुख्य कारण बैंकों द्वारा पार्किंग की ब्यवस्था नही किए जाने, सडक किनारे सब्जी हाट, ठेले ठुमके,व वाहनों के इधर उधर खड़ा करना मुख्य कारण है।

लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

बस व टैक्सी स्टैंड बन जाने से जाम की समस्या का हाेगा निदान
शहर के लोगों का मानना है कि नगर परिषद द्वारा वाहनों को खड़ा करने के लिए बस, टैक्सी स्टैंड बनवा दे तो सड़क जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। 15 दिन पहले नगर परिषद के सभापति रबनवाज राजू ने पटना में आयोजित एक सम्मेलन में साफ तौर पर कहा कि वह बिक्रमगंज स्थित रेलवे मार्टिन के जमीन पर बस पड़ाव बनाने की अनुमति देता है तो नगर परिषद विचार कर सकता है।

जाम के निराकरण के लिए मिली है 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति

शहर का जाम की समस्या से निराकरण के लिए डीएम ने 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुका है इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव जा चुका है। 60 करोड़ रुपए से बिक्रमगंज शहर के सासाराम रोड़ स्थित टेढ़की पुल से धावा पुल तक सड़क चौड़ीकरण करने के साथ साथ नाला का निर्माण किया जाना है। इसके पहले भी एक बार सड़क चौड़ीकरण करने के लिए स्वीकृति मिलने की चर्चा जोरों पर था कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी श्रेय लेने की होड़ में जुटे थे लेकिन सालों बीतने के बाद भी योजना धरातल पर नही उतर सका। शहर के लोगों को इस बार भी आशंका सत्ता रहा है कि कही इस बार भी 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर ग्रहण न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो समस्या के समाधान में मुश्किल होगी।

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