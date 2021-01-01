पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अभियान:दावथ व सूर्यपुरा स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दावथ और सूर्यपुरा स्वास्थ्य केंद्र से रविवार को प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दावत में पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सौरव प्रकाश ने एक नवजात बच्चों को दो बूंद खुराक पीलाकर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीसीएम मोहम्मद गुलाम ने बताया कि आज रविवार से पांच दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया है ,जो 31 जनवरी से आगामी 04 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। प्रखंड स्तर पर कुल 41 दल बनाए गए हैं, जिसमें कुल 82 टीका कर्मी लगाए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser