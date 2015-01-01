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लूट-खसोट:नल-जल योजना में मानक मुताबिक कार्य नहीं, सड़कें भी कर रहे बर्बाद

बिक्रमगंज सदर3 घंटे पहले
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  • हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना बनी राशि के गबन का जरिया

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल-जल धरातल पर पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं दिख रही है। पंचायत के माध्यम से कराए गए कार्य हो या फिर पीएचडी विभाग से वैसे अभी पीएचडी विभाग से कराए जा रहे कार्य तो मानक के अनुरूप एकदम नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पीसीसी ढलाई रोड को काटकर बिछाए गए पाइपलाइन को कम से कम 3 इंच ढलाई करने की बात प्रोजेक्ट में है, लेकिन मिट्टी भरकर आधा इंच ही ढलाई कर खानापूर्ति की जा रही है। बिक्रमगंज प्रखंड में 12 पंचायत है।

सभी पंचायतों में कुल 51 वार्डों में पंचायती राज विभाग के द्वारा जल नल योजना का कार्य कराए जा रहे हैं। जबकि बाकी सभी वार्डों में पीएचडी विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले पंचायतों के हर वार्डों में गली गली बनाने का कार्य किया गया था। जब से नल जल योजना की शुरुआत की गई। गांव की गलियां बर्बाद हो गई। पंचायती राज के द्वारा कराए जा रहे जल नल योजना में तो गली की खुदाई करने के बाद मरम्मत भी किए जा रहे हैं, लेकिन पीएचईडी के द्वारा न मानक के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं और ना ही गली की ढलाई ही की जा रही है। जिससे इनके कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है।
कहीं भी नहीं खोदा जा रहा तीन फीट गहरा गड्ढा
पंचायती राज से कराए जा रहे या फिर पीएचडी विभाग से दोनों के द्वारा मानक के अनुरूप कहीं भी कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। जिसकी वजह से नल जल योजना पर संकट के बादल छाए हुए हैं। किसी भी वार्ड में 3 फीट गहराई नहीं की गई है। नाही मानक के अनुरूप पाइप लाइन ही बिछाया गया है। रही बात खुदाई के बाद ढलाई की तो पंचायती राज विभाग के द्वारा कराए गए कार्य हो या पीएचडी के दोनों जगहों पर बिना ढलाई के ही कागज में कार्य को पूर्ण दिखाने की होड़ मची हुई है।
पंचायती राज को 10 से 12 व पीएचईडी को 30 से 50 लाख तक करना है खर्च
एक ही प्रखंड में या यूं कहें एक ही पंचायत में किसी वार्ड में 10 से 12 लाख रुपए में जल नल योजना पूर्ण करना है तो उसी पंचायत के किसी वार्ड में 30 से 50 लाख तक का एस्टीमेट बनाकर पीएचडी विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन मानक के अनुरूप कार्य नहीं होने से ग्रामीण भी पीएचडी विभाग पर खफा है। वैसे जनप्रतिनिधि तो खफा है। राजद नेता लाल बाबू यादव, जाप नेता ई अशोक सिंह, अधिवक्ता रवि रंजन सिंह उर्फ मुन्ना यादव ने जिलाधिकारी से मांग की।

राज्य सरकार के पैसे का हो रहे बंदरबाट की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि नल जल योजना का स्थल सत्यापन कहीं नहीं कराया गया है। जबकि योजना शुरू से पूर्व ही स्थल सत्यापन जरूरी है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया कि अभी कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ और इस योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया है। जबकि कार्य पूर्ण से पहले किसी योजना का उद्घाटन गलत है। इस संबंध में बीडीओ अजय कुमार से बात करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

112 वार्डों में पीएचईडी को जिम्मेदारी
बिक्रमगंज प्रखंड में कुल 12 पंचायत हैं। सभी पंचायतों को मिलाकर 163 वार्ड हैं। जहां पर नल जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में सरकार के द्वारा स्वच्छ जल पहुंचाने की कयावद ही नहीं की गई, बल्कि इस योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया। जिसमें 51 पंचायती राज विभाग के द्वारा बाकी शेष बचे 112 वार्ड में पीएचईडी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

इन रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल
गांव के लोग बताते हैं कि नल जल योजना के तहत संवेदक के द्वारा किए गए कार्य की वजह से गांव की गलियां बर्बाद हो गई। किसी के घर में पानी मिला तो नहीं, लेकिन अच्छी खांसी गलियां बर्बाद हो गई। जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत ही ऐसे गलियां हैं जो संकीर्ण है। उस के बीचो बीच पाइप ले जाने की वजह से खराब कर दिया गया।

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