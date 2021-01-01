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गिरफ्तारी:महुआ निर्मित शराब के साथ एक गिरफ्तार, जेल

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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कछवां पुलिस ने निरंजनपुर गांव के समीप से भारी मात्रा में महुआ निर्मित शराब के साथ एक वाइक सवार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । गिरफ्तार धंधेबाज उक्त गांव निवासी महेंद्र सिंह बताया गया है । थानाध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि उसके पास से 16 लीटर महुआ निर्मित शराब बरामद किया है ।जो बिना नम्बर के हीरो कम्पनी का पैसन वाइक से शराब को कहीं ले जा रहा था।

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