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छापेमारी:पुलिस ने 14 चक्का बालू लदे 2 वाहनो को पकड़ा

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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सरकार द्वारा 14 चका वाहनो पर बालू की ढुलाई रोक लगाने के आदेश पर करवाई करते पुलिस ने दो बालू लदे भारी वाहनों को पकड़ा है । थानाध्यक्ष नरोत्तम चन्द्र ने दोनो वाहनों को पकड़े जाने की पुष्टि किया ।उन्होंने बताया कि स्टेट हाइवे के सासाराम चौसा पथ पर प्रतिबंद किये गए दो चौदह चका वाहनों को ओभर लोड बालू लदे पकड़ा है। जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में थाना परिषर में सुरक्षित रखा गया है । गस्ती पुलिस के द्वारा जब वाहनो के चालको से कागजात की माग की गई तो वे भागने लगे । पकड़े गए दोनो वाहनो की जानकारी जिला परिवहन खनन बिभाग को भेजी गई है ।

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