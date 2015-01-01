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जानकारी:तीव्र बीज विस्तार योजना की किसानों को दें जानकारी

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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प्रखंड परिसर के प्रांगण में स्थित ई किसान भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में रबी फसल की बुआई हेतु बीज की उपलब्धता पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत चना ,मसूर का बीज उपलब्ध है। जिसे किसान सलाहकार से सम्पर्क कर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने उपस्थित सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि खेती के समय में किसानों को उन्नत उपज के लिए सलाह मशवरा देते रहे। बैठक में कृषि समन्वयक मनोज कुमार सिंह, सतेंद्र सिंह, रमाकांत त्रिगुण, निरंजन कुमार राय,शशिकांत दुबे, रामदयाल केशरी, नंद कुमार भट्ट, वी टी एम नन्दन कुमार सिंह, किसान सलाहकार अखिलेश कुमार, जितेंद्र चौधरी, रविन्द्र पटेल थे।

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