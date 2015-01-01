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जायजा:नासरीगंज में बैंकों में लिया सुरक्षा इंतजाम का जायजा

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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नासरीगंज नगर के एसबीआई बैंक,सेंट्रल बैंक,मध्य ग्रामीण बैंक,व नासरीगंज प्रखण्ड के इटिम्हां में पंजाब नैशनल बैंक की शाखाओं एवं नासरीगंज प्रखण्ड अंतर्गत सभी बैंकों की शाखाओं का नासरीगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष ने बैंक परिसर के आस पास अकारण घूम रहे लोगों को फटकार लगाई व सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया।

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