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बरामद:खेत से सोलह लीटर शराब किया बरामद

बिक्रमगंज3 घंटे पहले
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संझौली थाना क्षेत्र के मोतिहारी गांव से 16 लीटर अंग्रेजी शराब उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें संझौली में करीब 16 लीटर शराब बरामद किया। संझौली थाना क्षेत्र के मोतिहारी गांव के खेत में शराब बरामद की गई। 91 बोतल क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब व 16.3 लीटर देसी शराब जब्त की गई।

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