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मिलेगा लाभ:एक महीने में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन कार्य जारी

बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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  • सूझ-बूझ का ही असर है की बहुत जल्द बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र कोरोना मुक्त हो जाएगा

गत 15 दिसंबर के बाद एक दो केस कोरोना के बिक्रमगंज में मिले, लेकिन जनवरी के शुरु से लेकर अंतिम माह तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलना और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन के बाद यह शून्य बिक्रमगंज के लोगों के लिए खुशियों से भरा रहा।

बिक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में बारी-बारी से जैसे-जैसे स्वास्थ्यकर्मियों की लिस्ट में नाम आ रहा है। वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। शहर के लोगों का सूझ-बूझ का ही असर है की बहुत जल्द बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र कोरोना मुक्त हो जाएगा।

कोरोना काल में बिक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज परिसर में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। सभी बेड खाली पड़े हुए हैं। यही नही कोरोना से निपटने के लिए अनुमंडल प्रशासन द्वारा दिनारा के भेलारी गांव के आईटीआई भवन में भी आनन फानन में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। वह सब के सब अब खाली पड़े हुए हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन भी आ गया और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना शुरू हो गए हैं।

कोरोना वैक्सीन लेने वालों ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें
कोरोना बैक्सीन को लेकर लोगो मे कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है जिस पर बैक्सीन लेने के बाद स्वास्थ्यकर्मी जागरुकता फैला रहे है। हलांकि अनुमंडल अस्पताल में अभी तक जितने लोगो का कोरोना बैक्सीन के टिका पड़ा उन सभी लोगो की स्थिति सामान्य है। एक्सपर्ट द्वारा कोरोना बैक्सीन के टिका लगाने के बाद आधे घण्टे तक स्वास्थ्य कर्मियों को अपने निगरानी में रखा जा रहा है फिर उसके बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दिया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी नीतू सिंहा, कुश कुमार, अमृत कुमार, सौरभ कुमार कहते है कि कोरोना बैक्सीन पड़ने के बाद वह बिल्कुल सामान्य है उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ है।

तीसरे फेज में आम लोगों को कोरोना का पड़ने लगेगा टीका
दूसरे फेज में प्रशासन और तीसरे फेज में मार्च के अंतिम सप्ताह से आम लोगों को भी कोरोना वैक्सीन के टिका के काम शुरु हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए अभी भी गाइडलाइंस के पालन करने की बात कही है इसके लिए दो मीटर की दूरी और मास्क पहनने को जरुरी बताया है। बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना से 13 के करीब लोग असमय मौत को गले लगा लिए है हलांकि इनमें अधिकतर वैसे लोग शामिल है जिन्हें पहले से कोई न कोई बीमारी था बाद में कोरोना पॉजिटिव हुए और इलाज के दौरान मौत हो गई।

बाजारों में भी पूर्व की तरह स्थिति सामान्य हुआ
कोरोना काल मे सुनी पड़ी बाजार में अब पूर्व की तरह भीड़भाड़ उमड़ने लगा है । सीनियर क्लास के बच्चों के स्कूल खुल गए है लेकिन सरकार ने अभी स्थिति समझने के उधेश्य से जूनियर क्लास के स्कूलों को खोलने के निर्देश नही दिया है लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी तरह सबकुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले बहुत कम दिनों में जूनियर स्कूल में भी बच्चों के पठन पाठन शुरु हो जांएगे।

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