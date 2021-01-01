पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दर्दनाक:बिंद में बदमाशों ने फोन कर सगे भाइयों को टेम्पो लेकर बुलाया और गला रेत मार डाला

बिंदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बिन्द में सगे भाइयों की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन। - Dainik Bhaskar
बिन्द में सगे भाइयों की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन।
  • दोनों ऑटो चालक, कुछ दिन पहले गांव के युवकों से हुआ था झगड़ा, अनजान नम्बर से फोन कर टेम्पो किया था रिजर्व
  • बिना शिनाख्त के शव ले जाने से फूटा आक्रोश, सड़क जाम कर आठ घंटे तक हुआ हंगामा
  • पिता ने 10 बदमाशों को किया आरोपित, ऑटो धोने के विवाद में हत्या का आरोप

बिंद थाना क्षेत्र के कुशहर मार्ग में परवाहा खंधा के समीप बदमाशों ने रविवार की अल सुबह ऑटो चालक दो सहोदर भाइयों की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। समीप से उनका ऑटो भी बरामद हुआ। मृतक रसलपुर गांव निवासी विजेंद्र पासवान के पुत्र अजय कुमार उर्फ भोला और रंजीत पासवान उर्फ टीटू है। शव मिलने के बाद पुलिस बिना उसकी पहचान किए, आनन-फानन में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर चली गई। जिससे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने बिंद के समीप एसएच 78 को जाम कर दिया। आक्रोशित शव को वापस लाने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दोहरे हत्याकांड से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। सदर डीएसपी शिब्ली नोमानी व आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आक्रोशितों को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दे, किसी तरह शांत कराया गया। तब करीब 8 घंटे बाद मार्ग पर यातायात शुरू हो सका। पिता ने 10 बदमाशों को आरोपित कर केस दर्ज कराया है। आरोपों में बताया है कि कुछ दिन पहले दोनों भाइयों का गांव के कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में सुनियोजित तरीके से दोनों को मौत के घाट उतारा गया। इधर, सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आक्रोशित लोग बदमाशों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। अस्पताल में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। सदर डीएसपी डॉ. मो. शिब्ली नोमानी ने बताया कि पिता ने दस को आरोपित किया है। पूर्व के मामूली विवाद में वारदात का आरोप है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पटना से श्वान दस्ता बुलाया गया।
सुनियोजित हुई वारदात, ऑटो रिजर्व कर भोर में 4 बजे बुलाया
बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने फोन कर ऑटो रिजर्व किया और 4 बजे सुबह बुलाया। दोनों भाई घर से निकल गए। कुछ घंटे बाद परिवार को दोनों भाइयों के हत्या की जानकारी मिली। मृतक के बड़े भाई धारो पासवान ने बताया कि अजय को हाल में सीएम परिवहन योजना से ऑटो मिली थी। अजय और रंजीत ऑटो चला गुजारा करता था।

एसएच-78 जाम : दो सड़कों पर 8 घंटे तक हंगामा

मृतकों की पहचान होने के बाद परिजन व ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने बिंद के समीप एसएच 78 को जाम कर दिया। जिससे रहुई-सरमेरा और बेनार सकसोहरा मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। आक्रोशित बदमाशों पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हंगामा की सूचना पाकर डीएसपी, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, बिंद थानाध्यक्ष अभय कुमार, सरमेरा थानाध्यक्ष राकेश कुमार, सारे थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह दलबल के साथ आ गए। पदाधिकारियों के समझाने के बाद भी उग्र लोग त्वरित कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। लोगों ने पुलिस विरोधी नारेबाजी भी की। मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका गया। डीएसपी ने मशक्कत कर किसी तरह आक्रोशितों को शांत कराया। तब करीब 8 घंटे बाद सड़क से जाम हटाया जा सका। इसके बाद एसपी हरि प्रसाथ एस थाना पहुंचकर, घटना के बाबत पदाधिकारियों से जानकारी ली।

ऑटो पर रेता है गर्दन, मोबाइल किया गायब
रसलपुर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक शव सड़क किनारे पड़ा था, दूसरा कुछ दूरी पर पईन में। ऑटो के हैंडल पर खून के निशान थे। अंदेशा है कि ऑटो पर दोनों भाइयों का गर्दन रेता गया। बदमाश दाेनों का मोबाइल भी ले गए। जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

पोस्टमार्टम के लिए हुई भारी मशक्कत : पुलिस सुबह 9 बजे शवों को कब्जे में कर सदर अस्पताल ले गई। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने बिना गिरफ्तारी के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद नगर और लहेरी थाना पुलिस मौके पर आ गई। एहतियातन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को बुला लिया गया। घंटों मशक्कत के बाद शाम में शवों का पोस्टमार्टम कराया जा सका।

10 दिन पहले ऑटो धोने में हुआ था विवाद
परिजन ने बताया कि 10 दिन पहले दोनों भाई ऑटो धो रहे थे। उसी दौरान पानी का छींटा दूसरे टोले के कुछ युवकों को पड़ा। जिसके बाद दोनों भाइयों की बदमाश ने पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई। पु़लिस ने दोनों पक्षों में सुलह करा मामले को रफादफा कर दिया।

बिन्द में हत्या के बाद सड़क जाम करते लोग।
बिन्द में हत्या के बाद सड़क जाम करते लोग।

3 दिनों से टाल रहे थे, नए नंबर से फंस गए
मृतकों के छोटे भाई ने बताया कि बदमाश तीन दिन से राजगीर जाने के लिए ऑटो रिजर्व करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों भाई नहीं जा रहे थे। सुबह में अनजान नंबर से कॉल आने पर दोनों निकल गए और बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया।

दो की मौत से परिवार बेहाल
दो भाइयों की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। महिलाओं की चीत्कार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। दोनों भाइयों के एक-एक पुत्र व दो-दो पुत्रियां है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सात भाई थे। दो भाइयों की पूर्व में मौत हो चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser