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खुदकुशी:जमसारी में प्रताड़ना से आहत महिला ने तालाब में कूद कर ली आत्महत्या

बिंद5 घंटे पहले
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बिंद थाना अंतर्गत जमसारी गांव में मंगलवार की शाम अपनों की प्रताड़ना से आहत हो बुजुर्ग महिला ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। बुधवार की सुबह शव मिलने से घटना का खुलासा हुआ। मृतका रामरूप पासवान की 68 वर्षीया पत्नी सातो देवी हैं। सूचना पाकर आई पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई।

मृतका की बहू सुनैना देवी ने बताया कि उनकी सास, शाम में घर से निकली थीं। परिवार ने सोचा कि वह मायके चली गईं हैं। अगली सुबह तालाब से उनकी लाश मिली। इधर, ग्रामीणों ने बताया कि मृतका का भरापूरा परिवार है। उन्हें दो पुत्र और पांच पोता है।

पुत्र और बहू, बुजुर्ग को प्रताड़ित करते थे। उन्हें खाना नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले पंचायत ने पुत्रों को फटकार लगाते हुए, खाना देने का फरमान सुनाया था। इसके बाद परिवार के व्यवहार में सुधार नहीं आया। जिससे आहत हो बुजुर्ग ने इहलीला समाप्त कर ली। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया।

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