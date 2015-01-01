पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

योगदान:बखरी व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम ने लिया योगदान, 11 माह से पद रिक्त रहने से थी परेशानी

बखरी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बखरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में बीते 11 माह से एसीजेएम सह सब जज न्यायालय के रिक्त पड़े पद पर शनिवार के पूर्वाह्न न्यायाधीश सतीश कुमार झा ने योगदान देकर न्यायालय का कार्यभार संभाला। योगदान देने के बाद श्री झा ने कहा कि वे बेंच-बार में मधुर संबंध स्थापित करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

साथ ही न्यायार्थियों को अधिवक्ताओं के सहयोग से विधि सम्मत त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होंगी। ताकि न्यायिक व्यवस्था पर जन मानस का विश्वास कायम रह सकें। बतातें चलें कि सतीश कुमार झा बेगूसराय से स्थानांतरित होकर बखरी आए हैं। उनके पदभार ग्रहण करते ही न्यायार्थियों एवं अधिवक्ताओं में हर्ष का महौल व्याप्त हो गया है। उपस्थित लोगों का कहना हुआ कि न्यायाधीश के योगदान से बीते 11 माह से हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी।
माैके पर ये लाेग थे माैजूद
मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव सुरेन्द्र केशरी, वरीय अधिवक्ता सुबीर सान्याल, गौरीकांत ठाकुर, सलाहउद्दीन खान, पूर्व मुखिया सह अधिवक्ता मनोहर केसरी, मधुसूदन महतो, राज कुमार, प्रमोद कुमार, राम प्रवेश वर्मा, गौरव कुमार, उमेश प्रसाद, रामशरण राय, गायत्री देवी, मदन कामती, पेशकार विनोद कुमार गुप्ता, नीतीश कुमार, कृष्णकांत, मनीष कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार राम, विनय कुमार झा, संदीप कुमार, अरविंद कुमार ने फूल माला पहनाकर न्यायाधीश का स्वागत किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें