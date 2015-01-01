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हादसा:बखरी में एसडीआरएफ की टीम ने ढाई घंटे में शव को नहर से खोज निकाला

बखरी3 घंटे पहले
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  • भंवरे से दो सौ मीटर दूर मिला शव, शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बखरी प्रखंड अंतर्गत मोहनपूर पंचायत स्थित हेमनपुर गांव के कावर नहर में बुधवार को डूबे अधेड़ के शव को एसडीआरएफ की टीम ने ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोज निकाला। गुरुवार की सुबह टीम के द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया।शव डायवर्सन के नीचे बने भंवरे से करीब दो सौ मीटर दूर बहकर चला गया था। जिसे तत्परता दिखाते हुए गोताखोर टीम के सदस्यों ने ढूंढ़ निकाला।

बताते चलें कि हेमनपुर निवासी चलित्तर चौधरी का 55 वर्षीय पुत्र लालबहादुर चौधरी हेमनपुर पुल के नीचे कावर नहर में डूब गया था। ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की टीम बुलाकर शव निकालने की मांग को लेकर सड़क जाम भी किया था। शव निकलने के बाद मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए। मौके पर मौजूद सीओ कृष्ण मोहन कुमार ने प्रक्रिया के तहत अनुग्रह अनुदान मद की राशि दिए जाने का आश्वासन दिया।

साथ ही पंचायत की मुखिया रेणुका देवी द्वारा मृतक के परिजन को कबीर अंत्येष्टि मद से तीन हजार की राशि और भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कुंदन कानू ने भी दो हजार एक सौ रुपए की सहायता राशि दी गई। मौके पर एसआई दुर्गेश कुमार, सीआई नितिन कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य जवाहर सिंह, राजस्व कर्मचारी विवेका कुमार, विभाकर कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। थानाध्यक्ष बासुकीनाथ झा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया है।
ग्रामीणों ने की डायवर्सन को बंद किए जाने की मांग

ग्रामीणों ने पुल के नीचे बने बने डायवर्सन भंवरे को बंद किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना हुआ कि अगर भंवरा बंद रहता तो यह घटना टल सकती थी।आस पास के किसानों को इस भंवरे से खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिसके कारण मोहनपूर, सकरा, मंझौल के सैकड़ों एकड़ की जमीन हमेशा जलप्लावित रहती है।

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