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गांवों का भ्रमण:धन्यवाद यात्रा सह जनसमस्या संग्रह अभियान के तहत बखरी विधायक ने चकहमीद पंचायत के कई गांवों का किया भ्रमण

बखरी5 घंटे पहले
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बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने अपने धन्यवाद यात्रा सह जनसमस्या संग्रह कार्यक्रम के तहत बैरवा, बहौरचक,विजयलख, चक्हमीद, बिक्रमनदैल,खड़कचक सहित कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान वे आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए तथा उसे सूचीबद्ध किया। विधायक ने कहा कि बैरवा, विजयलख, बहौरचक गांव का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क नहीं रहने के कारण लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

विजयलख में पुल निर्माण को लेकर बिहार पुल निगम को पत्र लिखा गया है जल्द ही पुल निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चकहमीद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिव कुमार साहू व पूर्व मुखिया अब्दुल हलीम ने विधायक के जन समस्या संग्रह अभियान की सराहना करता हुए कहा कि इससे पंचायत के आम आवाम की समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला है। इन समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा।

भाकपा नेता बलराम स्वर्णकार और शबाव आलम ने कहा कि विधायक आम आवाम के समस्याओं के प्रति सजग हैं। प्रत्येक गांव-मुहल्ले का भ्रमण कर आवाम से मिलकर उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है, ताकि विकास के मामले में विधानसभा क्षेत्र का कोई हिस्सा अछूता ना रह जाए।

ये लोग रहे मौजूद

मौके पर शाखा मंत्री रामचंद्र मुखिया, जामुन महतो, राजद नेता गौरब कुमार, सूरज पासवान, देवकी यादव, महेन्द्र चौधरी, रामकुमार महतो, वसीम अकरम, मो. नफीस, सरफराज, नीयाज, जाकिर, फैयाज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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