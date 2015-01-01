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कार्यक्रम:पोषण माह के तहत पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक

बखरी2 दिन पहले
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बखरी पीएचसी में प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते प्रभारी।
  • विटामिन ए खुराक विशेष अभियान को लेकर बखरी पीएचसी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बखरी में मंगलवार को बाल पोषण माह के तहत पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ एम पी चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में एएनएम, स्वास्थ्यकर्मियों को कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र बार माइक्रोप्लान बनाए जाने के बारे में बताया गया। इसकी सहायता से आशा व आंगनबाड़ी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी टोला एवं वार्ड को चिह्नित किया जाएगा। इससे आशा कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र के नौ माह से पांच साल तक के कुल लक्षित बच्चों की संख्या ज्ञात हो पाएगी एवं शत-प्रतिशत बच्चों को खुराक पिलाने में मदद मिलेगी।
विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग
प्रशिक्षण के क्रम में डॉ चौधरी ने बताया कि रतौंधी कमी से बच्चों में रतौंधी रोग होता है। इससे बच्चों को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से संक्रमण में वृद्धि एवं त्वचा का रूखापन भी शामिल है। यह विशेष कार्यक्रम आगामी 23 दिसंबर से प्रारंभ होकर 27 दिसंबर तक चलेगा।मौके पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार, फार्मासिस्ट प्रभात कुमार, पिरामल फाउंडेशन से मनीष कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुमन कुमार उपस्थित थे।

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