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चोरी:अल्यूमिनियम फेब्रिकेटिंग दुकान से लाखों की चोरी

बड़हरियाएक घंटा पहले
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शनिवार की रात अल्यूमिनियम फैब्रिकेटर वर्कशॉप से लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली गयी है। जानकारी के अनुसार बड़हरिया-तरवारा मुख्य मार्ग पर सूरज मोड़ के पास घटना हुई। मालिक मंजर आलम शनिवार की शाम दुकान बंद कर चले गए थे। सुबह देखा तो ताला टूटा हुआ था। दुकान से कटिंग मशीन, दो ग्राइंडर मशीन, 2 हम्मर सहित लगभग एक लाख से ऊपर के सामान की चोरी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसआई सैयद हसन ने कहा कि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। मंजूर भलुआ के रहनेवाले हैं। वह रात में गांव चले गए थे।

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