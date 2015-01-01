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कोरोना अपडेट:चुनाव की घोषणा से अबतक जिले में कोरोना वायरस के 211 मरीज मिले, अभी 47 एक्टिव

बक्सर3 घंटे पहले
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  • 13 मरीजों की हो चुकी मौत, राज्य स्वास्थ्य समिति का आंकड़ा
  • 07 लोगों की मौत का आंकड़ा पेश कर रहा जिला प्रशासन
  • कोविड के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें

जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही सर्दी के मौसम में इसके बढ़ने के आसार हैं। क्योंकि सर्द मौसम में सामान्य लोगों को भी खांसी सर्दी की समस्याएं होती हैं। 25 सितम्बर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया। तब से लेकर अबतक जिले में 211 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अब पूर्णतः सही हो चुके हैं। लेकिन, अभी भी कुल 47 मरीज एक्टिव हैं। उनमें 37 लोग स्वेच्छा से होम आइसोलेशन में हैं।

निर्देश है कि जहां भी ये मरीज रहते हैं वहां कंटोनमेंट जोन बना दिया जाय। लेकिन, जिला प्रशासन अब ऐसा नहीं करा रहा है। कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या जिले में 15 हो चुकी है। लेकिन, यह आंकड़ा राज्य स्वास्थ्य समिति का है। जिला स्वास्थ्य समिति अभी 8 मौत को ही अपने आंकड़े में दर्शा रहा है। डीपीएम संतोष कुमार ने बताया कि बक्सर से जितने भी सैम्पल की जांच हुई थी, उसमें अब तक 8 लोग ही कोरोना की वजह से मरे हैं। बाकि यहां के रहने वाले बाहर होंगे जिनका वहां मौत हुआ है।

कोरोना के 47 एक्टिव मामले
बक्सर जिले में गत दिनों कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी आई है। जिले में गुरुवार तक कोरोना वायरस के 47 पॉजिटिव मामले हैं। जिनमें 37 लोगों को स्वेच्छा से होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं, शेष बचे उपाचाराधीन मरीज डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन, अभी भी लोगों में जागरुकता की कमी देखी जा रही है। समाज में कुछ लोग दैनिक जीवन में कोविड के मानकों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए लोगों को स्वयं जागरूक होते हुए नियमों का पालन करना होगा। ताकि, वह स्वयं को और अपने परिजनों व मित्रों को कोरोना के खतरे से बचाएं।

सतर्कता : कोरोना को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें
प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार ने बताया गत दिनों सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि सूबे में कोरोना के प्रसार का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो सरासर गलत है। पूरे राज्य में इस प्रकार की कोई भी सूचना विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है। कोरोना में बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के जारी संदेशों पर लोग ध्यान न दें। लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के नियमों का सख्ती से पालन किया, तो कोई खतरा नहीं होगा।

संक्रमण से बचने को इन नियमों का करना होगा पालन

  • बिना मास्क व फेसकवर के घर से बाहर न निकलें
  • किसी से मिलने या बात करने के दौरान दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करें
  • बेवजह भीड़भाड़ के इलाकों में जाने से बचें
  • नियमित अंतराल पर साबुन से अच्छे से हाथ धोएं
  • घर से बाजार जाने के दौराने हाथ में अल्कोहलयुक्त सैनिटाइजर अवश्य रखें

तैयारी में है स्वास्थ्य विभाग, 1000 मरीजों का एक साथ इलाज संभव
डीपीएम संतोष कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 0.234 प्रतिशत है। जो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन, यदि पर्व-त्यौहारों में लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, तो पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोत्तरी होने की संभवना है। दूसरी ओर, जिले में जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 1000 मरीजों का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी कर ली थी। लेकिन, विभाग ने जिस प्रकार संभावना जताई थी, उस हिसाब से संक्रमण का प्रसार नहीं हुआ। जो अच्छे संकेत हैं । उन्होंने कहा कि देखा जाए तो लोगों में पूर्व की अपेक्षा जागरूकता आई है। लेकिन, लोगों को अपने दैनिक जीवन में तथा सामुदायिक स्तर पर अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। तभी जाकर जिले को पूरी तरह से कोरोना मुक्त किया जा सकेगा।

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