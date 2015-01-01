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सख्ती:बक्सर में 14 चक्का ट्रक से बालू व गिट्टी ले गए तो कार्रवाई

बक्सर3 घंटे पहले
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ओवरलोडेड ट्रक वाहनों पर नियंत्रण करने को लेकर राज्य सरकार ने 14 या उससे अधिक चक्का वाले ट्रक से बालू गिट्टी के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि राज्य के अंदर परिचालित हो रहे ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण व और सड़कों पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं के सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

जिसमें स्पष्ट किया है कि 14 चक्का या उससे अधिक छक्कों के ट्रकों से बालू और गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इसके साथ ही बालू एवं गिट्टी ढलाई के लिए छह छक्का से 10 चक्का के ट्रक और डंपर सहित में काउल चेचिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।

इतना ही नहीं बालू एवं गिट्टी ढोने के लिए 12 चक्का ट्रक में काऊल सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन किए जाने पर मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंड आरोपित किया जाएगा तथा संबंधित वालों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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