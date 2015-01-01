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आग लगने से नुकसान का मामला:पीड़ित दुकानदारों को मिले उचित मुआवजा

ब्रह्मपुर3 घंटे पहले
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ब्रह्मपुर धाम के बाजार में हुई आगलगी की घटना में सूचना मिलने पर विधायक शम्भूनाथ यादव भी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि यह सब प्राकृतिक आपदा है। किसी भी तरह के वाद- विवाद से बचकर रहना है। आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में हमेशा रहने वाले ब्रह्मपुर के लोगों को शालीनता का परिचय देना चाहिए।

उन्होंने दो पक्षों के बीच हुए गुटीय संघर्ष को लेकर बताया कि पुलिस को सख्ती से पेश आने की जरूरत है। हर हाल में उपद्रवियों पर नकेल कसा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मारपीट का बदला मारपीट कर नहीं लेना चाहिए। कानून सम्मत कार्रवाई के लिए उन्होंने अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि दुकानदारों का सबकुछ जलकर राख हो गया है। इसके लिए दबाव देकर भी उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे।

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