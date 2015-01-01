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आक्रोश की आग में जला बाजार:दो गुटों में संघर्ष के बाद शिवशक्ति बाजार में अगलगी, 35 दुकानें जलकर हुई राख

बक्सर3 घंटे पहले
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  • बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के पास मार्केट में हैं मनिहारी की पचास से अधिक दुकानें

ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर में स्थित शिव शक्ति बाजार में भीषण आगलगी की घटना हुई। शुक्रवार की रात करीब 11:45 पर हुई भयंकर आगलगी की घटना में 35 दुकानें जलकर राख हो गईं। जिसमें यहां के दुकानदारों के 40 लाख से अधिक के सामान जलकर राख हो गए। यह घटना दो गुटों के आपसी संघर्ष के बाद हुई। घटना के कुछ समय पूर्व गुटीय संघर्ष में मारपीट और मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। दुकानदारों ने बताया कि रात में सभी दुकानदार दुकानें बंद कर के अपने घर चले गए थे।

तभी कुछ लोगों ने देखा कि कुछ दुकान से भयंकर आग की लपट आ रही है। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने हो हल्ला करना शुरू किया। जो भी दुकानदार इस दुकान से 500 मीटर की दूरी पर अपना आशियाना बनाए थे। वे स्थिति पर काबू करने जानने के लिए दौड़े भागे पहुंचे। हालांकि आगलगी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि इस घटना के बाद दबी जुबान कुछ लोग विगत तीन दिनों से मंदिर परिसर व आसपास में हुई मारपीट की घटना से जोड़ कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस या अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते रहे।

अग्निपरीक्षा फेल हुई आधा दर्जन दमकल
आग की लपट इतनी भयावह थी कि उनपर काबू नहीं किया जा सका। सभी दुकानें जलकर खाक हो गईं। पहले तो दुकानदारों ने 2 घंटे तक खुद से मंदिर के पोखर के पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग और विकराल रूप धारण कर रहा था। जिसके बाद फायर बिग्रेड को फोन किया। रात दो बजे के आसपास फायर बिग्रेड की गाड़ी आई। लगातार चार घंटे फायर बिग्रेड की छह गाड़ियां मशक्कत करती रही। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग इतनी भयावह थी कि सुबह 10 बजे तक भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बाजार काफी संकीर्ण है। जिसके कारण भारी मात्रा में नुकसान हुआ।

विरोध में सड़क जाम कर पीडितों का बवाल
लाखों के नुकसान सहने वाले दुकानदार कुछ नहीं बचने के बाद आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए। लगभग 12 बजे दोपहर में ग्रामीणों के साथ दुकानदारों ने मंदिर के पास रोड जाम कर दिया। दोनों तरफ कर्कट से रोड घेरकर बीच में टायर जला दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर डुमरांव एसडीपीओ केके सिंह, एसडीओ हरेंद्र राम समेत थाने की पुलिस पहुंची। थाने की पुलिस ने जाम को हटाने का प्रयास किया। दो घंटे तक दुकानदार प्रदर्शन करते रहे। इंस्पेक्टर निर्भय कुमार की पहल पर रोड जाम खत्म हुआ।

एसडीओ से मुआवजे की मांग पर अड़े
पीड़ित दुकानदारों ने एसडीओ हरेंद्र राम को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें इन लोगों ने अपनी क्षतिपूर्ति का मुआवजा का मांग किया। आवेदन में दुकानदारों ने लगभग 35 दुकानों को आगलगी का शिकार बताते हुए एसडीओ से मुआवजा की मांग पर अड़ गए। एसडीओ हरेंद्र राम ने आक्रोशित दुकानदारों को समझा बुझाकर कहा कि जो भी नुकसान हुआ है। उसका अवलोकन करके राजस्व कर्मी दे क्षति की रिपोर्ट बनवाई जा रही ही। नियमानुसार पीडितों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

तोड़फोड़ मामले में 100 पर केस
तोड़फोड़ के मामले में मामले में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष मोहन लाल पांडेय ने 20 नामजद तथा तकरीबन 80 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में पुलिस कर्मी वहां से चले गए। जिसके बाद रात तकरीबन 11:30 बजे आगलगी की घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि हाथों में डंडा लिए 25 की संख्या युवक अंदर घुसकर किसी को ढूंढ रहे थे। उसी दौरान शरारती युवकों ने तोड़फोड़ भी की है।

मामूली बहसबाजी के बाद शुरू हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार गुरुवार तथा शुक्रवार को स्थानीय पुजारी के पुत्र तथा पास के ही एक गांव के युवक के साथ मामूली बहसबाजी हुई थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास ही तीन चार युवक कहीं बाजार में छिपकर शराब पी रहे थे। जिसमें बंटी यादव और रोहित पांडेय के बीच किसी चुनावी मुद्दे पर बहस हो गयी। इसी के बाद मारपीट हुई। जिसके बाद शुक्रवार साथ ललन जी के डेरा आदि गांवों के नवयुवकों ने मंदिर तथा मंदिर परिसर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया।
इस मामले में बख्शे नहीं जाएंगे एक भी आरोपी : एसडीओ
मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद बाजार में आगलगी हुई है। हालांकि अबतक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तोड़फोड़ की घटना में 20 नामजद समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले में सख्ती से पेश आ रही है। कोई भी दोषी नहीं बचेंगे।

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