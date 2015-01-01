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ब्रह्मपुर:ब्रह्मपुर में शोभा की वस्तु बनकर रह गई है एटीएम

बक्सर2 दिन पहले
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ब्रह्मपुर में कार्यरत एटीएम मशीन इन दिनों शोभा की वस्तु बन कर रह गयी है। इस महीने दीपावली, छठ पूजा व शादी व्याह का सीजन प्रारम्भ होने के कारण बैंकों में काफी भीड़ बढ़ गयी है वही एटीएम के बन्द रहने से स्थिति और भी अराजक हो गई है।मालूम हो कि ब्रह्मपुर में एसबीआई की दो,पंजाब नेशनल बैंक,बैंक ऑफ इंडिया,नम्बर वन इंडिया सहित छः एटीएम है लेकिन यदा कदा पीएनबी को छोड़कर किसी भी एटीएम का ताला नहीं खुलता है।

प्रखंड के पचास हजार की आबादी का काम एक एटीएम के सहारे चल रहा है जहां प्रतिदिन मारामारी की स्थिति बनी रहती है।इधर त्योहार का सीजन होने के कारण सभी को पैसे की आवश्यकता है लेकिन एटीएम बन्द होने के कारण लोग काफी परेशान है वही बैंकों में भी काफी बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है।

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