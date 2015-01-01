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जागरुकता कार्यक्रम:सिविल कोर्ट में आज आयोजित किया जाएगा जागरुकता कार्यक्रम

बक्सर5 घंटे पहले
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पास्को एक्ट 2012 एवं किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 पर जागरूकता संवेदीकरण कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय बक्सर में रविवार को आयोजित है। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन 1 बजकर 45 बजे अपराह्न में होगा। जागरूकता सत्र 2 बजे से जब संवेदीकरण सत्र 3 बजे वह परिचर्चा सत्र 4 बजे होगा। इसके साथ ही वेलफेयर सेशन 5 बजे होगा। इस आशय की जानकारी डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी द्वारा दी गई।

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